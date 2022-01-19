Если США и НАТО не уйдут от границ России, то Россия придёт к границам США

Аргументы Недели → В мире 13+

19 января 2022, 13:28

Перед вторым раундом российско-американских переговоров (которого может и не быть) из России зазвучали осторожные намёки на наше скорое активное военное присутствие в Латинской Америке. Прежде всего на Кубе и в Венесуэле.



Можно предположить, что проработка предварительных решений, численности контингентов и их оснащения, мест дислокации и даже согласия руководства этих стран уже проведена. В Венесуэлу русских звал ещё полковник Чавес, предлагая базу на острове Ла Орчила, который расположен в 100 морских милях к северо-востоку от Каракаса.



Этот островок площадью 40 кв. км является федеральным владением правительства, там почти нет населения, но есть авиабаза морской авиации ВМС Венесуэлы и ряд других военных объектов. Например, РЛС. Ещё там есть запасная резиденция президента страны. Американцы давно утверждают, что полосу на Орчиле удлинили и расширили несколько лет назад значительно более, чем это было бы нужно для самолётов ВМС и ВВС Венесуэлы. Они это объясняют проработкой базирования там российской авиации. Место и правда удобное – райский остров, курорт, людей лишних нет. Если там разместить ЗРС большой дальности и береговые ракетные комплексы с ПКР типа «Оникс» – то можно дополнительно прикрыть всё побережье страны и подступы к столице.



Что до Кубы, то она находится совсем близко к США. В плане создания угрозы «партнёрам» это лучше, но, с другой стороны, верно и обратное. У американцев хватит различных боевых средств, которыми можно атаковать цели на острове. То есть там потребуется мощная ПВО.



На Кубе ВС РФ потенциально могут интересовать крупнейшая авиабаза ВВС страны Сан-Антонио-де-лос-Баньес с тремя ВПП длиной до 3, 5 км, Гавана с ВПП в 4 км, способная принять хоть Ту‑160, хоть «Руслан», или авиабаза Ольгин. Там тоже имеется одна ВПП 3, 5 км длиной. В настоящее время ресурсы кубинских авиабаз, весьма хорошо оборудованных, всё равно используются слабо – в мощных ранее национальных ВВС слишком мало «живых» бортов. Остальные или списаны, или требуют ремонта. Очень много аэродромов просто заброшены.



Только вот систему ПВО Кубы придётся создавать заново. Как и береговую оборону кубинских военно-морских баз вроде Гаваны или Сьенфуэгос. В общем, работы – непочатый край. Зато и «достать» с Кубы теми же «Калибрами» или «Кинжалами» можно немалую часть США.



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