Евгений Пригожин на тайных переговорах по Ливии отказал Стефани Уильямс в резкой форме

Аргументы Недели → В мире 13+

18 января 2022, 23:47

Фото: Telegram-канале «Голос Турции\Турция онлайн»

Специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс встретилась в российской столице с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого на Западе называют хозяином «ЧВК Вагнера».

Американку и петербургского предпринимателя сфотографировали в гостинице Lotte 17 января в районе 22:30 по мск. На снимках, опубликованных в Telegram-канале «Голос Турции\Турция онлайн», видно, как они вместе заходят в лифт.



Фото распространили также ливийские СМИ, которые предположили, что лоббирующая интересы Правительства национального единства и его главы Абдель Хамида Дабибы представительница ООН предложила Пригожину сделку: переместить контингент «ЧВК Вагнера», предположительно размещенный под ливийским Сиртом, в Триполи на усиление утратившего легитимность переходного кабмина, отказавшись таким образом от поддержки Халифы Хафтара.

«В качестве вознаграждения она предложила ему гарантированную выплату 300 млн долларов в течение 1 года, а также возможность получить выгодные нефтяные контракты после проведения выборов. Сообщается, что хозяин «ЧВК Вагнера» в резкой форме отказал ей», — отметили арабские источники.

Примечательно, что изначальная цель прибытия Стефани Уильямс в Москву заключалась в переговорах с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым. По информации МИД, стороны обсудили текущую военно-политическую ситуацию в Ливии в свете переноса выборов президента и парламента. Разговор также прошел в напряженной атмосфере, сообщают СМИ. «Отмечена неприемлемость навязывания ливийцам внешних готовых решений»,- сообщает официальное сообщение о встрече на сайте ведомства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости