Американских звезд обвинили в рекламе мошеннических схем с токенами​

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18 января 2022, 23:17 Антон Дубровский, Журналист Источник: kommersant.ru

Пока в российской блогосфере разоблачают всевозможных информационных мошенников, продающих «воздух» в виде различных курсов и марафонов, в Америке боксера Флойда Мейуэзера, баскетболиста Пола Пирса и актрису, и модель Ким Кардашьян, уличили в пособничестве криптовалютному мошенничеству.

Все дело в том, что летом 2021 года эти знаменитости рекламировали спорный проект EthereumMax, который сделал банкротами многих поверивших в него инвесторов. В связи с этим перед американскими звездами маячит перспектива оказаться в суде и оплатить внушительные штрафы.

Создатели EthereumMax (EMAX) представляли свой проект вкладчикам как «мост между токенами, ориентированными на сообщество, и хорошо известными основными криптовалютами». Разработчики утверждали, что использоваться этот токен будет в границах светских мероприятий и сулили вкладчикам всевозможные бонусы и скидки. Объявленная создателями EthereumMax коллаборация со звездами была призвана убедить потенциальных инвесторов в своей честности и заверить их в том, что их кошельки находятся в полной безопасности. Разработчики также уверяли, что не будут ликвидировать эту валюту ради моментальной прибыли. Многие потенциальные инвесторы поверили в эту схему и вложили в проект свои средства. Это оказалось ошибкой. За 2 месяца EMAX вырос в цене на 1370%, а потом, практически сразу, обесценился. Так, один из вкладчиков, житель Бруклина Райан Хьюгерич, подал 7 января иск в окружной суд Центрального округа Калифорнии. В ответчиках значится «группа неизвестных создателей», так как личности разработчиков до сих пор не установлены. Таким образом, на виду в этом деле оказались знаменитости, которые привлекли к себе пристальное внимание СМИ.

Хьюгерич сделал свой иск коллективным, от имени всех, пострадавших от «мошенничества» EthereumMax и той самой рекламы, в которой участвовали звезды. Райан считает, что количество пострадавших исчисляется сотнями, но точное их количество должны назвать авторы этого криптовалютного проекта.

В заявлении схема деятельности EthereumMax описывается следующим образом: создатели проекта успешно добились наибольшего внимания к токену, установили на него максимальную цену, а потом ликвидировали его, получив громадную прибыль. Звезды получили свои гонорары или в долларах, или в тех же токенах. Когда же руководство, а, возможно, и знаменитости решили избавиться от токенов, цена на EMAX обвалилась.

В своем заявлении Хьюгерич четко указывает на временной промежуток, на который должен обратить внимание суд. 14 мая 2021 года EMAX был запущен, а 27 июня его уровень стал ниже уровня размещения на торговых площадках. С тех пор токен так и не восстановился.

В иске также рассматриваются действия знаменитостей. Так, после своего увольнения с телеканала ESPN, баскетболист разместил в Twitter запись, в которой сообщал, что за месяц работы с EthereumMax он заработал больше денег, чем работая на телеканале.

После этого, 26 мая, EthereumMax объявила о коллаборации с боксером Флойдом Мейуэзером, который готовился к бою с известным видеоблогером Логаном Полом. Оплата билетов на бой токенами EMAX поощрялась множеством различных подарков и бонусов. Как результат - стоимость EMAX выросла в 400 раз.

К 14 июня в продвижении токена начала участвовать Ким Кардашьян. Она опубликовала рекламную запись в своем Instagram с аудиторией в 250 миллионов подписчиков. В результате многие, кто увидел эту рекламу, решили инвестировать в EthereumMax. Впрочем, вскоре после публикации Кардашьян, котировки EMAX стали молниеносно падать вниз. Известно, что за каждую рекламную интеграцию в Instagram Ким Кардашьян имеет от $300 тыс. до $1 млн. Сумма, которую она выручила от сотрудничества с EthereumMax, пока не установлена. Хьюгерич считает, что проект ее не обидел — в отличие от большого числа инвесторов, которые потеряли свои деньги.

Будут ли участвовать в суде сами знаменитости, и будут ли создатели признаны виновными, пока не ясно. Еще в прошлом году, на симпозиуме по борьбе с экономическими преступлениями в Кембридже, разбирался рекламный пост EMAX от госпожи Кардашьян.

Дойдет ли дело до участия в суде самих звезд, и будут ли создатели EthereumMax признаны виновными, пока не ясно. Интересно, что в прошлом году прошел симпозиум по борьбе с экономическими преступлениями в Кембридже, на котором рассмотрели рекламный пост EMAX от Ким Кардашьян. Более того, глава Управления по контролю за финансовой деятельностью Великобритании дал ему тогда определение «финансовой рекламы с самой большой единовременной аудиторией в истории». Вполне возможно, что это может заинтересовать как адвоката, так и судью.

Не секрет, что у Кардашьян и до этого были различные проблемы с публикацией реклам в её соцсетях.

Боксер Флойд Мейуэзер находится в гораздо более сложной ситуации. К тому моменту, как он связался c EthereumMax, его уже наказывали за рекламу подозрительных криптовалютных инициатив, и он не имел никаких прав рекламировать новый. Вдобавок ко всему, ранее ему был выписан штраф суммой более чем в $600 тысяч за сокрытие средств, полученных за рекламу мошеннических схем с токенами. Мейуэзер также получил тогда запрет на рекламу любых финансовых активов на срок в три года (до ноября 2021 года).

Истец Райан Хьюгерич, в свою очередь, верит в то, что суд пройдет в его пользу и в пользу других инвесторов, а также признает создателей EthereumMax и знаменитостей участниками единой мошеннической схемы. Также он надеется, что ему и всем потерпевшим возместят ущерб.

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