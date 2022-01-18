«В год Тигра надо вести себя наступательно»: Япония меняет свою политику

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18 января 2022, 16:57 Александр Крохмаль, Журналист

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида чётко заявил, что его стране пора переходить в «режим наступления». Год тигра, как он выразился, не предполагает промедлений и сидения в тиши. Он также отметил, что стране пора переходить к новой форме капитализма, которая окончательно поставит точку на серьёзной разнице между богатыми и бедными. На международной арене Кисида обозначил самые главные задачи империи. Одной из них является укрепление военного союза с США и Австралией. Всему виной – нарастающая военная мощь Китайской Народной республики и её союзников из КНДР.

Премьер говорил о многом в своей программной речи на открытии парламентской сессии. Он затрагивал разные проблемы страны: от коронавирусной обстановки до трудностей в сфере дипломатии и безопасности. Господин Фумио Кисида выступает за резкое увеличение зарплат по всей стране, и в особенности это касается простых работников. Благодаря данной инициативе, он надеется отойти от старых предрассудков и ввести Японию в новую эпоху, намного более позитивную в экономическом плане. По поводу Курильских островов он заявил, что постарается разрешить этот вопрос в годы своего руководства. При этом, он не отличился враждебностью или антирусским поведением, а напротив, выступил за мирное урегулирование ситуации. Премьер отметил, что намерен сотрудничать с РФ и развивать отношения в области энергетики.

Кисида отмечал и похищения японских граждан разведкой КНДР. Он сообщил, что намерен лично обсудить эти вопросы с Ким Чен Ыном и добиться разрешения проблемы. Совершенствование Пхеньяном ракетного вооружения, по мнению Токио, является неприемлемым. В связи с этим Япония может принять особые решения, например, концепцию о нанесении первого удара по объектам врага.

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