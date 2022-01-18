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Китай через несколько лет станет первой экономикой мира

, 14:55

Китай через несколько лет станет первой экономикой мира

Согласно прогнозам Японского центра экономических исследований, через 10 лет Китай может обогнать США по уровню экономического развития. К тому времени ВВП Поднебесной составит 35,8 триллиона долларов.

Сами китайские эксперты дают относительно пессимистические прогнозы. Несмотря на технологический прогресс, КНР не спешит внедрять в производство цифровые решения. Государство сильно пострадало от пандемии. А стареющее население в дальнейшем неспособно обеспечить прорыв в развитии экономики.

Южная Корея, для сравнения, скопировала у Японии многие новшества и активно использует их в производстве. Если южнокорейцы сохранят темпы развития, то займут более высокое место в мире по уровню ВВП на душу населения.

Китай является одним из немногих государств, кому удалось оперативно справиться с последствиями пандемии. Налаженная электронная торговля позволила сохранить производство, чего не произошло в США и Европе. Пока для лидерства Поднебесной не хватает рабочих рук. Резкое уменьшение населения приводит к дефициту кадров, сокращению производства. Современные китайские семьи готовы заводить лишь одного – двух детей и то, только после получения образования и построения карьеры.

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