Проект новой конституции Белоруссии в ближайшие дни внесут на рассмотрение Лукашенко

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18 января 2022, 13:55 Источник: БелТА

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава администрации белорусского лидера Игорь Сергеенко сообщил, что доработанный проект новой конституции может быть внесен на рассмотрение Александра Лукашенко в ближайшие дни.

«В целом проект изменений и дополнений в обществе воспринимается позитивно. В преобладающем большинстве все отклики и отзывы, которые поступают, поддерживают проект конституции. Сегодня я доложил все эти дополнения, новации. В целом были поддержаны»,- пояснил он.

Сергеенко добавил, что еще пару дней будет идти работа по внесению изменений. По его словам, в ближайшие дни проект указа, и, соответственно, доработанный проект текста изменений и дополнений конституции внесут на рассмотрение Лукашенко, как и требует закон.

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