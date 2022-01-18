Проект новой конституции Белоруссии в ближайшие дни внесут на рассмотрение Лукашенко
18 января 2022, 13:55Источник:
БелТА
Глава администрации белорусского лидера Игорь Сергеенко сообщил, что доработанный проект новой конституции может быть внесен на рассмотрение Александра Лукашенко в ближайшие дни.
«В целом проект изменений и дополнений в обществе воспринимается позитивно. В преобладающем большинстве все отклики и отзывы, которые поступают, поддерживают проект конституции. Сегодня я доложил все эти дополнения, новации. В целом были поддержаны»,- пояснил он.
Сергеенко добавил, что еще пару дней будет идти работа по внесению изменений. По его словам, в ближайшие дни проект указа, и, соответственно, доработанный проект текста изменений и дополнений конституции внесут на рассмотрение Лукашенко, как и требует закон.
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