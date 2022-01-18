Депутат Рады Шуфрич: Порошенко станет «реальной причиной» нового Майдана на Украине
18 января 2022, 13:21
Бывший президент Петр Порошенко станет «реальной причиной» нового Майдана на Украине. Соответствующий прогноз в беседе со СМИ озвучил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.
«Порошенко не станет поводом для нового Майдана, но он будет реальной причиной нового Майдана. То есть он сейчас понимает, что он уже близок к тюрьме, и он включит все рычаги», — отметил парламентарий.
Ранее во вторник стало известно, что Печерский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко, против которого возбуждено уголовное дело о государственной измене. Такой информацией поделился депутат Рады Алексей Гончаренко.
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