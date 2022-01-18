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Из-за русофобских комплексов Молдавия может остаться без газа, но с народными протестами

Антироссийскому правительству Молдавии перегазовка не грозит, а грозит вовсе даже недовольство собственного народа

, 12:09

Из-за русофобских комплексов Молдавия может остаться без газа, но с народными протестами

В бюджете Молдавии не оказалось средств для оплаты поставок российского газа. Население не в состоянии приобретать топливо по новым тарифам. Глава государства Майя Санду из-за русофобских комплексов не заинтересована в проведении прямых переговоров с российским руководством.

Эксперты не исключают выхода населения на уличные протесты. Люди крайне недовольны счетами за тепло и газ. Пересмотр газового контракта не выгоден стране, полагают в Кишинёве. В то же время ни одна европейская страна не готова обеспечить Молдове реверс или поставки «голубого топлива», они сами находятся с малыми запасами газа. Если зиму и получится пережить, то за счёт серьёзной экономии энергоносителей. ЕС и США не разрешают запустить «Северный поток-2», который бы решил проблему, ну а Газпрому даже это выгодно, потому что цены на газ растут в геометрической прогрессии.

Представитель молдавской партии «Гражданский конгресс» Юрие Мунтян считает, что Санду нужно как можно быстрее ехать в Москву и подписывать газовый контракт, как это сделали другие европейские страны. В противном случае в стране остановится  промышленность и жизнь в целом.

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