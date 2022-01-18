В Казахстане 162 человека владеют 55% всех богатств страны

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18 января 2022, 11:58

Фото: Hendrik Schmidt / globallookpress.com

По данным Financial Times, 162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана. Многие из них входят в ближний круг экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.



Всего 0,001% от 19-миллионного населения владеют 55% богатств Казахстана.



«Многие из них связаны с первым президентом кровными или деловыми связями. Назарбаев стал символом определенного типа постсоветского режима, который безжалостно душит инакомыслие дома, в то время как правящая клика смогла перевести миллиарды за границу и нанять лучших в мире юристов и лоббистов для создания видимости легитимности», – говорится в сообщении Financial Times.



В материале приводится мнение ведущего эксперта по Казахстану из Эксетерского университета Тома Мейна. Он описывает Нурсултана Назарбаева как «одного из сильнейших примеров современной клептократии».





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