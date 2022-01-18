Посол Украины в ФРГ Мельник: Берлин может «легко себе позволить» не считаться с интересами Киева

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18 января 2022, 09:29 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин не воспринимает официальный Киев как «влиятельный субъект политики», поэтому считает, что имеет право «не считаться с интересами» местных властей.

Мельник назвал главным вызовом в отношениях с Германией тот факт, что Берлин может «легко себе позволить» не считаться с интересами Украины как субъекта международной политики.

«Думаю, что в этом - наша недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание»,- высказал посол.

При этом он добавил, что украинские дипломаты в Германии смогли «мощно» заявить о себе, в результате чего немецкая элита, «журналистский бомонд» и эксперты знают, что существует Украина, «которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь». Также Мельник считает, что Киев вынужден вести в Берлине «военную дипломатию», признав, что его активность «не всегда вызывает восторг и еще реже энтузиазм и положительные эмоции» у немецких политиков.

«Мне лично не раз и не два в Берлине не просто деликатно намекали, но и часто открытым текстом очень настойчиво "советовали" нашу медийную составляющую дипломатии немножко притормозить и свернуть»,- пояснил он.

Посол уверен, что пока «шедевры украинских композиторов» не станут неотъемлемой частью репертуара немецких оперных театров, а школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все «справедливые политические требования» Украины будут наталкиваться на сдержанную реакцию.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок президент Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» оружием против Украины и всей Европы.

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