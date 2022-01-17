В Кремле сообщили: премьер Пакистана Имран Хан поблагодарил Владимира Путина за слова о пророке Мухаммеде

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17 января 2022, 20:48

В. Путин, фото с сайта Кремля

В понедельник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Исламской Республики Пакистан. После разговора с Путиным Хан написал на своей странице в Twitter об этом и "выразил признательность за его решительное заявление о том, что свобода слова не может служить предлогом для оскорбления нашего пророка Мухаммеда".

Как отметил премьер Пакистана Имран-Хан, Путин - "первый западный лидер, проявивший сочувствие и чуткость к чувствам мусульман к их любимому пророку".

Президент России и премьер Пакистана обсудили развитие российско-пакистанских связей, в том числе торгово-экономической, энергетической и гуманитарной, также борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Имран-Хан подчеркнул широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений Владимира Путина на пресс-конференции 23 декабря о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы.

Владимир Путин напомнил, что Россия исторически является многонациональным и многоконфессиональным государством, в котором традиционно сосуществуют и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, включая ислам.

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