Источники The Guardian сообщили, что Назарбаев жив и борется с Токаевым за власть и активы

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17 января 2022, 20:14 Источник: The Guardian

Нурсултан Назарбаев, фото: akorda. kz, globallookpress.com

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев жив и борется с действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым за власть и активы. Эту информацию сообщили источники британского издания The Guardian.

Бывший западный чиновник со связями в Казахстане раскрыл, что Назарбаев жив, находтся в Китае и ведет «яростные переговоры» с Токаевым о перераспределении активов, добычи и ренты. По его сведениям, борьба за власть в Казахстане продолжается.

Бывший советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что Нурсултан Назарбаев находится на родине, никуда не уехал. Ертысбаев полагает, что «очевидно, эпоха Назарбаева закончилась». Кстати, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике с декабря.

В Казахстане 2 января начались протесты из-за резкого подорожания газа для заправки автомашин. Вскоре протесты переросли в беспорядки. 5 января Токаев объявил о смещении Назарбаева с поста главы Совета безопасности. Представитель бывшего президента заявил, что Назарбаев самостоятельно решил передать пост Токаеву.

Токаев 11 января заявил, что во времена Назарбаева в стране «появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам».

В публикаци The Guardian говорится, что Касым-Жомарт Токаев использовал меры подавления, чтобы полностью лишить власти Назарбаева и членов его семьи, некоторых из которых обвиняют в использовании протестных настроений в республике для смещения действующего президента и захвата власти.

Как сказал бывший западный правительственный чиновник, имеющий связи в Казахстане, нет гарантий, что все закончится гладко».

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