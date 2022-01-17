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Казахстан преткновения: что будет построено на обломках режима

, 17:06

Казахстан преткновения: что будет построено на обломках режима

До последних событий Казахстан демонстрировал себя как крепкое государство, имеющее стабильную развивающуюся экономику. Мало кто подозревал, что между представителями трёх жузов идёт сложная борьба.

Трения в отношениях наблюдаются не только на этнографическом уровне. Проблемы имеются также из-за национального языка и религии. Обучение в стране по большей части ведётся на гранты Запада и Турции, что вносит в духовную жизнь государства ощутимые коррективы. Казахстан пытался вычеркнуть советское прошлое, хотя именно казахи обратились к русскому царю Николаю I с просьбой взять их под защиту. Теперь Россия в глазах рядовых казахов представляется агитаторами и журналистами как государство, отбирающее у людей свободу.

Экономика республики зависит от инвесторов-англосаксов. Они владеют топливно-энергетическими комплексами. Страна имеет в запасе практически всю таблицу Менделеева, чем и привлекла внимание иностранных корпораций. Деньги выкачиваются из республики и оседают на зарубежных счетах.

Замашки Казахстана на участие в строительстве тюркского мира настороженно встретили в России и Китае. Примитивные попытки Анкары отрезать республику от остального мира пока не увенчались успехом, но вызвали обеспокоенность, в том числе и у населения самого Казахстана.

Насторожила казахов внезапная странная смерть внука Нурсултана Назарбаева – Айсултана. Он сообщил на камеру о спонсировании властями Казахстана салафитов, которые могут быть применены для захвата власти. Не прибавило доверия власти и самоубийство мужа старшей дочери Назарбаева в австрийской тюрьме. Задача нынешнего главы республики - вернуть доверия народа власти и определиться с кем и куда движется Казахстан.

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