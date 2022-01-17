Казахстан преткновения: что будет построено на обломках режима

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17 января 2022, 17:06

До последних событий Казахстан демонстрировал себя как крепкое государство, имеющее стабильную развивающуюся экономику. Мало кто подозревал, что между представителями трёх жузов идёт сложная борьба.



Трения в отношениях наблюдаются не только на этнографическом уровне. Проблемы имеются также из-за национального языка и религии. Обучение в стране по большей части ведётся на гранты Запада и Турции, что вносит в духовную жизнь государства ощутимые коррективы. Казахстан пытался вычеркнуть советское прошлое, хотя именно казахи обратились к русскому царю Николаю I с просьбой взять их под защиту. Теперь Россия в глазах рядовых казахов представляется агитаторами и журналистами как государство, отбирающее у людей свободу.



Экономика республики зависит от инвесторов-англосаксов. Они владеют топливно-энергетическими комплексами. Страна имеет в запасе практически всю таблицу Менделеева, чем и привлекла внимание иностранных корпораций. Деньги выкачиваются из республики и оседают на зарубежных счетах.



Замашки Казахстана на участие в строительстве тюркского мира настороженно встретили в России и Китае. Примитивные попытки Анкары отрезать республику от остального мира пока не увенчались успехом, но вызвали обеспокоенность, в том числе и у населения самого Казахстана.



Насторожила казахов внезапная странная смерть внука Нурсултана Назарбаева – Айсултана. Он сообщил на камеру о спонсировании властями Казахстана салафитов, которые могут быть применены для захвата власти. Не прибавило доверия власти и самоубийство мужа старшей дочери Назарбаева в австрийской тюрьме. Задача нынешнего главы республики - вернуть доверия народа власти и определиться с кем и куда движется Казахстан.





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