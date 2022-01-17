Политолог Сергей Марков: Американцы устроили в аэропорту Киева политический спектакль

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17 января 2022, 16:24 Источник: facebook.com/sergey.markov.5

Фото: twitter.com/hstv_official

Своим мнением о событиях, связанных с прибытием в Киев экс-президента Украины Петра Порошенко, политолог Сергей Марков поделился на своей страничке в Facebook.



Сергей Марков:



- В Киеве сейчас политический спектакль по сценарию американских политехнологов. По плану на следующих президентских выборах во второй тур должны выйти Зеленский и Порошенко. Как бы от умеренных и от националистов. И во втором туре должны быть острая непримиримая борьба с непредсказуемым результатом. 50% на 50%. Все будут следить, и вот это и будет подтверждение, что в стране настоящая демократия.



Одновременно, если оба выбранных американцами президента окажутся во втором туре, это будет подтверждение, что это не выбор центра внешнего управления, как это называет Путин, а это выбор народа страны.



Для этого и устроен сейчас спектакль в аэропорту.



Последняя социология там такая. Зеленский 24%, Порошенко 16%. Во втором туре Порошенко даже уже выигрывает у Зеленского, правда с разрывом с минимумом статистической погрешности. 50,1% Порошенко, 49,9% Зеленский.



Дальше по 9% примерно Тимошенко, Бойко, Разумков. Их американцы во второй тур пускать не хотят.



Тимошенко, по их мнению, слишком не управляемая и непредсказуемая. Уж она так старается перед ними! Но они ей не верят.



Бойко, по их мнению, слишком связан с Медведчуком, а Медведчук слишком связан с Путиным. Последние годы они видят здесь угрозу.



Разумков, по мнению американцев, слишком связан с олигархами. А олигархи сопротивляются плану отдать всю основную экономику в руки иностранцев.



Поэтому у них сейчас базовый план, — вывод во второй тур Порошенко и Зеленского. А там супершоу! Триумф демократии! Впервые непредсказуемый финал! Полное подтверждение правильности курса США на путь зависимой страны к демократии. Красиво придумано коллегами.





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