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Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о приостановке сертификации «Северного потока — 2»

, 15:23

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о приостановке сертификации «Северного потока — 2»
Nord Stream AG, globallookpress.com

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» приостановлена из-за несоответствия трубопровода праву Европейского союза.

По данным ТАСС, глава германского МИД заявила, что сертификация газопровода приостановлена, так как Nord Stream 2 на данный момент не полностью соответствует европейскому праву.

Анналена Бербок предупредила, что Запад пример «подходящие меры» по «Северному потоку — 2» в случае эскалации конфликта на Украине.

Как заявила руководитель немецкой дипломатии, она собирается лично посетить линию разграничения на юго-востоке Украины в Донбассе.

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