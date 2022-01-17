Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о приостановке сертификации «Северного потока — 2»
17 января 2022, 15:23
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» приостановлена из-за несоответствия трубопровода праву Европейского союза.
По данным ТАСС, глава германского МИД заявила, что сертификация газопровода приостановлена, так как Nord Stream 2 на данный момент не полностью соответствует европейскому праву.
Анналена Бербок предупредила, что Запад пример «подходящие меры» по «Северному потоку — 2» в случае эскалации конфликта на Украине.
Как заявила руководитель немецкой дипломатии, она собирается лично посетить линию разграничения на юго-востоке Украины в Донбассе.
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