В Казахстане ещё ничего не закончилось

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17 января 2022, 14:45

На территории Казахстана продолжается антитеррористическая операция. В ряде регионов сохраняется высокий уровень террористической угрозы. Силовики массово задерживают людей, заводят уголовные дела. Зачистка идёт и в среде чиновников. Депутаты просят провести национализацию предприятий, принадлежащих семье Назарбаевых.



В социальных сетях распространяются сведения, что спецслужбы задерживают и простых людей, в том числе иностранцев из соседних республик. У них выбивают показания в причастности к массовым протестам и погромам. Лидер Демократической партии Мухтар Аблязов, находясь за рубежом, призвал жителей страны выйти на митинг и потребовать от властей прекращения преследования мирных граждан.



С государственной службы уволены два зятя Назарбаева. Их активы находятся не только внутри страны, но и далеко за её пределами. Только по предварительным подсчётам, в США и ЕС стоимость их имущества составляет не менее 700 миллионов долларов. Пока заявления властей о национализации предприятий носят популистский характер. Все нити тянутся прямо в сердце самого Нур-Султана. Бизнес уже пытается договориться с новыми властями.



Родственники елбасы осознавая, что в Казахстане им будет жить крайне сложно, массово бегут за рубеж, где за долгие годы смогли подготовить условия для постоянного проживания.

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