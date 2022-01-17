Европа мечется между российскими и американскими поставщиками газа

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17 января 2022, 11:56

Из-за отсутствия долгосрочных контрактов Россия отказывается от поставок «голубого топлива» в страны ЕС. В Брюсселе заявили о готовности приобретать американский газ танкерами. Объёмы российских поставок в Старый свет в начале года оказались в пять раз меньше конкурентов.



Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам о наличии в России больших запасов газа, который при необходимости может быть поставлен во все государства Европы. Однако при трубопроводных поставках необходим долгосрочный контракт. Разработки новых месторождений требуют серьёзных инвестиций, которые должны в дальнейшем быть оправданы.



Европейские страны не заинтересованы в долгосрочных контрактах из-за политических рисков. В Брюсселе не раз говорили о сокращения зависимости от России. При этом европейские политики не осознают, что поставки сжиженного природного газа из США ставят континент в ещё большую зависимость. Логистика США по поставкам газа в другие страны не такая развитая, как это может показаться. Переход на зелёную экономику также не оправдал больших надежд европейцев.

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