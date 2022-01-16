Daily Mail высмеяла «фанерную» украинскую армию

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16 января 2022, 21:44 Источник: РИА Новости

фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Британская газета Daily Mail прокомментировала учения украинских военных с деревянными автоматами. Фотографии резервистов ВСУ с муляжами винтовок в Киевской области в декабре прошлого года появились на сайте французского телеканала France 24.

Обозреватель Daily Mail Макс Айтчисон обратил внимание на то, что участникам учений раздали ненастоящее оружие. Он сыронизировал, что с такой армией "шутки плохи". Подписчики, прочитавшие публикацию, развили оживленную дискуссию.

"Они не продержатся и пяти минут", "Так, а теперь наводите свои деревянные винтовки и стреляйте", "У них нет никаких шансов", — пишут в комментариях.

Другие британские пользователи делятся: "Наши военнослужащие тренируются с такими же бутафорскими винтовками",

"Как будто у нас дела обстоят лучше. Когда я начал служить в 1998-м, у меня было снаряжение времен Фолклендской войны, а бронежилетов хватало только на половину взвода".

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