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Песков: возможные американские санкции против руководства РФ могут стать причиной прекращения отношений между Россией и США

, 21:28

Песков: возможные американские санкции против руководства РФ могут стать причиной прекращения отношений между Россией и США
фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможные американские санкции против руководящих лиц Российской Федерации могут стать причиной прекращения отношений между США и Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN сказал, что Россия большая и вполне самодостаточная, чтобы чувствовать себя уязвимой из-за санкций. По его словам, Москва ограничений не боится и пытается
извлечь из этого выгоду для развития собственной экономики и внутреннего производства.

Песков выразил надежду на то, что политическая мудрость лидеров России и США позволит продолжить поиски взаимопонимания по поводу безопасности в Европе. По его мнению, итоги состоявшихся переговоров-"триатлона" настраивают на пессимизм.

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