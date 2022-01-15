Генерал СБУ Василий Вовк уверен, что Россия не хочет воевать с Украиной, а Киев становится складом оружия с подачи США

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15 января 2022, 22:34 Источник: ТАСС

Василий Вовк, фото: twitter.com

Бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной. По мнению украинского генерала, постоянные в последнее время разговоры западных политиков и публикации в СМИ о якобы планах Москвы по вторжению на Украину представляют собой лишь информационную кампанию на фоне переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности.

Вовк привел в качестве примера сообщения о якобы готовящемся нападении на Украину в ночь с 24 на 25 декабря. Этот прогноз не реализовался.

"Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно все. Но зачем их описывать на фоне переговоров? Сегодня у России нет намерений вести полномасштабную войну против Украины",- сказал Вовк в эфире телеканала "Украина-24".

Он выразил мнение, что российский народ такие действия не поддержал бы.

Вовк заявил, что американские чиновники, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, своими заявлениями нагнетают обстановку, чтобы оправдать свои действия на Украине.

Он объяснил, почему, с его точки зрения идет нагнетание. "Чтобы нам давать побольше оружия, тем более мы просим. И мы делаем Украину складом оружия и взрывчатки",- раскрыл Вовк.

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