Бывший депутат Верховной Рады Борислав Розенблат считает, что США приняли решение передать Украину России. Это своё мнение украинский политик высказал в эфире телеканала "Наш".
"Торги между США и Россией уже завершились, и Украину просто передают России", — полагает экс-парламентарий.
Борислав Розенблат уверен, что вооружённого конфликта на востоке Украины не будет.
По его мнению, западные СМИ постоянно пишут о "российском вторжении" на Украину, чтобы убрать всех сторонних инвесторов и заставить её подсесть за кредиты Запада. Он убеждён, что западное кредитование окончательно погубит украинскую экономику.
Западные СМИ в последние месяцы настойчиво распространяют информацию о готовности России "напасть" на Украину. В Кремле неоднократно заявляли, что никаких вторжений Россия не готовит и никому не угрожает.
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