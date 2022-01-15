Бывший депутат Рады Борислав Розенблат заявил, что США решили передать Украину России

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15 января 2022, 17:54 Источник: pravda.ru

фото: Борислав Розенблат, Твиттер

Бывший депутат Верховной Рады Борислав Розенблат считает, что США приняли решение передать Украину России. Это своё мнение украинский политик высказал в эфире телеканала "Наш".

"Торги между США и Россией уже завершились, и Украину просто передают России", — полагает экс-парламентарий.

Борислав Розенблат уверен, что вооружённого конфликта на востоке Украины не будет.

По его мнению, западные СМИ постоянно пишут о "российском вторжении" на Украину, чтобы убрать всех сторонних инвесторов и заставить её подсесть за кредиты Запада. Он убеждён, что западное кредитование окончательно погубит украинскую экономику.

Западные СМИ в последние месяцы настойчиво распространяют информацию о готовности России "напасть" на Украину. В Кремле неоднократно заявляли, что никаких вторжений Россия не готовит и никому не угрожает.

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