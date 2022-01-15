Новак сообщил о выполнении Россией всех обязательств по поставке газа в Европу

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15 января 2022, 15:53

А. Новак, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Российские поставщики газа в прошлом году выполнили все свои обязательства по долгосрочным контрактам на поставку голубого топлива в Европу. Вице-премьер, бывший глава Минэнерго Александр Новак рассказал в интервью телеканалу "Россия 1", что Россия выполнила все свои долгосрочные газовые контракты и значительно больше поставила газа в Германию, в Турцию, в другие страны, которые выбирали свои объемы.

Вице-премьер заявил, что у России имеется достаточно ресурсов для увеличения поставок газа в Европу. Новак пояснил, что их разработка требует времени и инвестиций, поэтому нужны прозрачная сбытовая политика и долгосрочные контракты.

Проекты должна окупаться и привлекать инвестиции. "Поэтому должна быть понятная сбытовая политика", - сказал Новак.

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