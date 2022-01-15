Дав Кэмерон исполнилось 26 лет: творческий путь актрисы

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15 января 2022, 11:09 Наталья Полянская

Дав Кэмерон родилась в семье Филипа Хостермана и Бонни Дж. Уолас в Сиэтле. У нее есть старшая сестра по имени Клер. Дав имеет французские, русские, словацкие и венгерские корни. Она посещала среднюю школу Сакаи на острове Бейнбридж. В возрасте восьми лет начала играть в общественном театре в «Bainbridge Performing Arts». Когда Дав было четырнадцать лет, её семья переехала в Лос-Анджелес, штат Калифорния, там она пела в хоре Национального чемпионата средней школы Бербанк.

Кэмерон заявила, что подвергалась травле на протяжении всей своей школьной жизни, начиная с пятого класса и до конца средней школы. Несмотря на давление в школе, она оставалась сосредоточенной на своих мечтах об успехе в сфере кино и музыки: «Я очень увлеклась своим становлением. И полностью погрузилась в себя». Её отец умер в 2011 году, когда ей было пятнадцать лет. Она изменила своё официальное имя на «Дав», что означает «голубок», в честь своего отца, который дал ей это прозвище.

С 6 августа 2013 года, Дав встречалась со своим партнёром по сериалу «Лив и Мэдди» — Райаном Маккартаном. 14 апреля 2016 года пара объявила о помолвке, но в октябре они её отменили и расстались.

С декабря 2016 по 2020 год девушка встречалась с коллегой по серии фильмов «Наследники» и телесериалу «Полярная звезда» Томасом Доэрти.

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