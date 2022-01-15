Mirror: вечеринки на Даунинг-стрит с участием Джонсона проводились всю пандемию

Сотрудники Даунинг-стрит на протяжении всей пандемии COVID-19 проводили "винные пятницы". На этих мероприятиях, как сообщают журналисты, регулярно бывал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Британский премьер якобы призывал помощников "выпустить пар", несмотря на запрет общения людей в помещениях.
Вечеринки, по данным источников, были настолько популярными, что сотрудники Даунинг-стрит вложили средства в холодильник для напитков, потратив 142 фунта стерлингов. Более того, якобы помощники Джонсона каждую пятницу по очереди посещали магазин в Вестминстере, чтобы приобрести 34 бутылки спиртного.
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