В Италии полицейские отказались надевать защитные маски розового цвета

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14 января 2022, 23:06 Источник: Интерфакс

Полицейский, Рим, Fabio Frustaci/globallook.com

В Италии сотрудники полиции нескольких префектур обратились в профсоюз, возмущенные тем, что им выдали респираторы розового цвета.

Такие маски выданы в нескольких регионах Италии, в частности, в Болонье и Венеции. Правоохранители сочли, что подобного рода защитные средства нелепо смотрятся с формой и потребовали выдать им респираторы привычного цвета.

Стефано Паолини, руководитель профсоюза полицейских, куда обратились недовольные сотрудники, направил по этому поводу письмо главе полиции Италии Ламберто Джаннини.

«Мы просим вас принять незамедлительные действия, чтобы полиция могла выполнять свои обязательства, нося маски белого, синего или черного цвета - в соответствии с формой полиции»,- говорится в письме.

Профсоюзный лидер подчеркнул также, что к сотрудникам полиции необходимо проявлять уважение и избегать впредь подобных инцидентов.

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