Представитель Пентагона Кирби: Россия готовит провокации на Украине, чтобы создать предлог для потенциального вторжения

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14 января 2022, 21:40 Источник: Интерфакс

Военнослужащие самопровозглашенной ДНР, Alexander Rekun/globallook.com

Россия готовит провокации на Украине на тот случай, если понадобится предлог для начала военных действий. Якобы в страну уже направлена группа диверсантов из РФ. Об этом сегодня, со ссылкой на источник в администрации США сообщил телеканал CNN. Позднее информацию подтвердил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

«У нас есть информация, которая свидетельствует, что Россия уже активно работает над тем, чтобы создать повод для потенциального вторжения на Украину. Фактически у нас есть информация о том, что они разместили группу оперативников, чтобы провести то, что мы называем операцией-провокацией. Это операция, спланированная так, чтобы выглядеть как атака на их людей или русскоговорящих людей на Украине. Это может быть использовано в качестве предлога вторжения», - заявил Кирби во время пресс-брифинга.

Кирби сообщил также, что подобная операция «вряд ли может быть возможна без ведома высшего руководства страны». Говоря об источниках информации о якобы готовящихся провокациях, Кирби сообщил, что не может публично назвать их, но полностью им доверяет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения американских СМИ о готовящихся провокациях на Украине, назвал их голословными. «До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены», - заявил он корреспонденту ТАСС.

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