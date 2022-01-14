Владимира Зеленского застали за употреблением спиртных напитков

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14 января 2022, 18:40 Источник: strana.news

Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский попал под прицелы фотокамер, когда накануне Рождества обедал и выпивал в кафе с главой ОП Андреем Ермаком. В графине было нечто похожее на водку или самогон, хотя ранее украинский лидер утверждал, что не пьет крепкие напитки.



«Особо не пью. Выпиваю вино. Я очень люблю красное вино», - сказал однажды Зеленский.



При этом известен случай, когда президент Украины пил на улице в городе Днепр разливное пиво вместе с Андреем Богданом, который тогда был главой его Офиса, мэром Борисом Филатовым, а также обычными горожанами.



Помнится, как будучи артистом, во время одного из концертов, Зеленский учил пить водку французского актера Пьера Ришара.



Два года назад в своем интервью Дмитрий Гордон спрашивал Зеленского: было ли такое, чтобы тот сильно напивался?



«Ну, так, чтобы я ничего не помнил, не было. Сильно было – в юности. Студенческой. Но это нормально. Ну, там все травились: брали водку самую дешевую, вонючую, брали ситро, смешивали, это называлось "отвертка". Выпивали. Ну, нормальный был напиток – по тем временам: КВН, студенчество. Я пью вино. Так мало сплю, что не могу позволить себе крепкие напитки – виски или водку. Но, в принципе, бутылку водки выпить могу», - сообщил президент Украины.



До своего президентства Зеленский также рассказывал Гордону об общении с Януковичем. Он поведал, что однажды Янукович решил его споить, «чтобы поговорить по душам».



«Я редко пью... Но, честно говоря, я своими ногами ушел, в отличие от Виктора Федоровича», - подчеркнул артист.





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