Власти США смирились с «Турецким потоком»

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14 января 2022, 16:35 Источник: ng.ru

Фото: energy-sea.gov.il

На днях в СМИ появилась неофициальная дипломатическая переписка официальных лиц США, которая показала их намерение дистанцироваться от поддержки проекта Восточно-средиземноморского газопровода (EastMed), выступающего прямым конкурентом «Турецкому потоку». EastMed должен соединить месторождения у берегов Израиля и Кипра с Грецией и Италией.



Причинами дистанцирования США от проекта в переписке называются экологическая нецелесообразность, слабая рентабельность и создание региональной напряженности. Под последним, похоже, подразумевается позиция Турции и Северного Кипра: трубопровод должен был пройти через спорные морские районы.



Афины восприняли эту информацию довольно сдержанно. Один из местных чиновников пояснил, что власти Греции с самого начала поддерживали инициативу строительства EastMed, призванную обеспечить европейских игроков новым газовым маршрутом, но для них был важен и «ряд альтернативных путей, которые могли бы быть экономически более рентабельными и технически осуществимыми».



Турция отнеслась к сообщению о потере интереса США к EastMed положительно. Турецкие официальные лица рассказали, что не удивлены подобным решением, потому что не верили в осуществимость проекта с самого начала. Они считают, что транспортировка израильского газа через Кипр технически невозможна и единственная альтернатива – это территория Турции.



«В остальном израильский газ может быть использован для местного потребления», – отметил один из турецких чиновников.



Инициатива, которая была названа главным конкурентом «Турецкому потоку», получила гарантированную поддержку со стороны Белого дома в 2020 году, который на тот момент был заинтересован в получении дополнительных рычагов воздействия на Эрдогана.



Протяженность EastMed должна была достигать 1,9 тыс. км. Проект газопровода начинает свой путь от Левантийского нефтегазоносного бассейна, проходит вблизи Кипра, затем идет до греческого острова Крит, тянется по материковой части Греции и заканчивается на побережье региона Апулия на востоке Италии. Под водой должно быть проложено 1,3 тыс. км труб. Ожидалось, что стоимость проекта превысит изначально заявленные 7 млрд долларов.





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