В Италии стали чаще разводиться из-за споров по поводу вакцинации

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14 января 2022, 14:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Италия уже третий год подвергается серьёзному испытанию. Коронавирус не уходит и продолжает распространяться по стране. На этот раз свирепствует африканская версия, известная под именем «омикрон». Но и это осложняет эпидемиологическую обстановку.

Заражение происходит шокирующими темпами. Власти всеми силами стараются призвать людей к вакцинации. И как это обычно бывает, всегда находятся те, которые противостоят данной идее и считает её несуразной. Борьба между «вакцинниками» и «антивакцинниками» в Италии – весьма актуальная проблема. Она касается не только правительственных верхов, но и каждого живущего обывателя. Естественно, это приводит к расколу в общественных сферах. Семейные пары нередко расходятся из-за того, что один из партнёров просто не верит в эффективность вакцины и пытается упорствовать в своём мнении.

Зачастую конфликты между супругами на почве прививок и «ковида» доводят до критической ситуации. Мужу или жене проще развестись, чем убеждать друг друга в своей правде. С декабря 2021 года в Италии начали прививать детей от 5 до 11 лет. Из-за этого возникли множественные семейные скандалы. Одна часть родителей выступила за вакцинацию, другая – решительно против. Но бывали и случаи, когда в одной семье у папы и мамы были абсолютно разные точки зрения. По словам одного из юридических экспертов, отказ прививаться в итальянских семьях часто воспринимается, как нелюбовь или проявление неверности партнёра. К адвокатам стали чаще обращаться люди с требованиями разрешить их семейный конфликт на почве вакцины. Скажем, муж стоит за вакцинацию ребёнка, а жена – пытается всеми силами оградиться от этого. И никто из них не может добиться правды. Остаётся лишь только одно – навсегда рвать отношения. Но многие забывают, что из-за этого могут пострадать ещё и дети, для которых развод родителей может стать фатальным ударом по психике.

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