Во Франции начались забастовки учителей

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14 января 2022, 13:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

В прошедший четверг более 70% французских учителей не вышли на работу. Двери половины школ Франции оставались закрытыми. Почти по всем городам прошли многочисленные демонстрации, и особенно в Париже. А между тем, на фоне всех этих беспорядков в Четвёртой республике зафиксировано до 361 000 суточных заражений коронавирусом. Масштабная цифра, по мнению экспертов. Власти то и дело меняют санитарные протоколы в учебных заведениях, и учителям это давно надоело. Очень часто они получают сведения о нововведениях лишь тогда, когда они уже приняты. Естественно, никто не считается с мнением преподавателей. Из-за этого у учителей возникла злоба по отношению к действующей власти.

Когда закончились рождественские каникулы, юные французы вновь вернулись за свои парты. Но потом они узнали, что помимо масок, которые им изрядно надоели, им ещё придётся проходить едва ли не постоянные «антиковидные» тестирования. Если вирус всё же нашли у кого-то из школьников, то тем, кто с ним контактировал, нужно проходить целую череду «состязаний» – ПЦР или антигенные тесты, а также ещё три экспресс-теста в домашних условиях перед тем, как посетить школу. Все эти мероприятия привели к длинным очередям, в которых простаивали десятки тысяч школьников и их родителей. Такие трудности ускорили разрастание коронавируса и в частности африканского штамма «омикрон». За минувшие дни было выявлено не менее 50 000 случаев заражений среди школьников.

Премьер Франции Жан Кастекс был вынужден немного ослабить жёсткие решения. Но тем не менее, он допустил ошибку, назвав действия профсоюзов учителей и родителей пострадавших учеников – «забастовкой против вируса». В профсоюзах отреагировали соответственно. Их представители заявили, что выступают против правительства, которое никогда не считается со своим народом.

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