Украинцы потеряли от конфликта с Россией 450 млрд долларов

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14 января 2022, 12:55

Только по предварительным подсчётам, потери Украины от противостояния с Россией с момента Майдана составили 450 миллиардов долларов. При этом сама Россия от западных санкций потеряла всего 100 миллиардов. Российская промышленность за эти годы смогла перестроиться и заменить импортную продукцию собственным производством.



Из-за потери Крыма, и Донбасса Украина лишилась более 8,5% ВВП. Количество предприятий сократилось на 700 единиц. После выхода Украины из зоны свободной торговли СНГ и других внешних рынков Россия заняла освободившуюся нишу. Стремление попасть в ЕС не принесло Киеву значительных результатов. Уровень и качество производства в стране не соответствуют европейским стандартам, вследствие чего вся продукция остаётся внутри страны и частично экспортируется в Белоруссию и другие страны бывшего СССР.



После Майдана страна лишилась почти 15% населения. Часть людей осталась в Донбассе, а другая уехала в Россию. Причём Украину покинули квалифицированные рабочие, которые смогли легко найти работу на российском производстве. Более 40 тысяч украинцев погибло в ходе донбасского конфликта. Потери понесли как жители самой Украины, так и ополченцы.

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