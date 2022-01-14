В Туркменистане запретили собираться больше четырёх человек

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14 января 2022, 12:37

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о внеплановом созыве Народного совета. Ожидалось, что на нём он сообщит о передаче управления страной своему сыну Сердару, а сам займёт другой государственный пост. Однако после беспорядков в Казахстане повестка заседания была изменена.



В Ашхабаде заметили параллели с казахстанским кризисом. В стране наблюдается рост цен, ухудшение материального уровня жизни людей. Власть в такой момент отличается неустойчивостью. Бердымухамедов поручил Министерству национальной безопасности изучить обстановку в Туркменистане, проанализировать настроения людей в сети. Помимо этого, глава государства приказал удалить из интернета материалы, угрожающие конституционному строю.



Силовики восприняли указы главы государства слишком прямо. В Лебапской области полицейские пригрозили населению расстрелом за недовольство ценами на продукты. В других районах силовики начали проводить разъяснительную работу с населением. Людям запретили собираться больше четырёх человек.



На профессиональных компьютерщиков объявлена охота. За установку систем, обеспечивающих связь с другими базами и программами, им грозит колония. Казахстанский кризис показал Туркмении, что враги власти находятся на всех уровнях: и на земле, и в среде чиновников, и в Сети.





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