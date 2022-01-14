В США группу ученых-вирусологов обвиняют в сокрытии данных об искусственном происхождении COVID-19

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14 января 2022, 12:20 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

В журнале Nature 17 марта 2020 года было опубликовано письмо ведущих американских вирусологов, в котором говорилось, что «лабораторное происхождение Sars-coV-2 маловероятно». Отправлено в журнал оно было 4 февраля 2020 года. Выяснилось, что еще за два дня до этого большая часть его подписантов считала, что теория лабораторной утечки вполне вероятна.



Письмо, опубликованное в Nature, было подписано группой крупнейших американских вирусологов во главе с д-ром Кристианом Андерсеном — Эндрю Рэмбо, В. Яном Липкиным, Эдвардом Холмсом и Робертом Ф. Герри.



Республиканцы в Конгрессе США предали гласности содержание электронных сообщений, которыми группа ученых обменивалась с главой NIAID (Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США) д-ром Энтони Фаучи до отправки письма в журнал.



31 января 2020 года д-р Андерсен написал в твиттере, что искусственное происхождение коронавируса - это чушь. Уже на следующий день в частном письме д-ру Фаучи он отмечает, что вирус «выглядит сконструированным» и что это мнение разделяют крупнейшие вирусологи, включая Эдварда Холмса, Роберта Гэрри и Майкла Фарзана. А 4 февраля все эти ученые, исключая Фарзана, подписывают письмо, в котором утверждают, что вирус естественный.



Благодаря комиссии Конгресса США, стало известно о содержании еще одной группы писем, которыми обменивались вирусологи между 1 и 4 февраля.



Так, в письме д-ра Джереми Фaррaра, директора крупного благотворительного медицинского фонда Welcom Trust, написано, что Майкл Фарзан «обеспокоен фуриновым сайтом, и ему трудно объяснить это событием, случившимся за пределами лаборатории». Д-р Фaррaр также цитирует д-ра Герри, который обеспокоен «идеальной вставкой из 12 нуклеотидов, которая образует фуриновый сайт».



«Я не могу себе представить правдоподобного естественного сценария, — пересказывает д-р Фаррар д-ра Герри. — Чтобы вы шли от летучемышиного вируса или какого-то очень похожего вируса и вставили точнехонько 4 аминокислоты, 12 нуклеотидов, которые все должны быть добавлены в одно и то же время для усиления этой функции, и не меняете при том никакой другой аминокислоты в S2».



«Это поразительно», — цитирует д-р Фаррар д-ра Герри и добавляет, что он сам, Фаррар, расценивает соотношение вероятностей между «случайной утечкой» и «естественным событием» как «70 на 30 или 60 на 40».



Четвертого февраля д-р Фаррар отправил еще одно письмо, адресованное д-р Фаучи и д-ру Коллинзу. В нем он сообщает, что Эдди Холмс «60 на 40 за лабу, я 50 на 50».



Из этих писем следует, что как минимум четыре ведущих вирусолога считали весьма вероятной утечку вируса из лаборатории. Их главным предметом беспокойства был фуриновый сайт.



Другие участники дискуссии, не опровергая доводов вышеуказанных вирусологов, требуют раздавить идеологически вредную теорию, пресечь все слухи и крепко ударить по тем «конспирологам», которые вздумали протащить ее в печать. Так, д-р Френсис Коллинс 2 февраля требует «быстрого созыва экспертов в контексте, который будет внушать доверие». Они, по его мнению, должны дать отпор вредоносной теории лабораторной утечки, «или же голоса конспирологов начнут быстро доминировать, принося большой вред науке и межнациональной гармонии».



Отметим, что д-р Коллинс так и не предоставил никаких опровержений вышеназванной теории. Он также не предложил провести исследования, подтверждающие или опровергающие предположение о лабораторной утечке.



Возникает вопрос: если три ведущих вирусолога — Кристиан Андерсен, Роберт Гэрри и Эдвард Холмс — подписали письмо о естественности происхождения коронавируса, то как они опровергли свои собственные подозрения в его искусственном появлении? В соответствии с научным подходом им следовало изложить свои первоначальные сомнения, а потом привести то очевидное возражение, которое так легко их развеяло. Без этого их текст вряд ли может считаться научным.



Напоследок отметим, что поддержка вирусологами «линии партии» была щедро вознаграждена. Д-р Роберт Герри, поменяв свое мнение о вирусе, по счастливой случайности вскоре получил от д-ра Фаучи грант в 3 млн долларов США.





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