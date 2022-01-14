Китай готовится к нападению на Индию, но войны не будет

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14 января 2022, 11:47

Переговоры офицеров Индии и Китая в районе Гималаев не принесли результатов. Стороны не могут разграничить территории. Китайцы отказываются уходить с прежних позиций. Военные строят мосты, поселения для размещения воинского контингента.



В Гималаях сосредоточены ракетные части и артиллерия обоих государств. Китай за счёт превосходства сил пытается вытеснить Индию, готовую идти на уступки. Последняя встреча офицеров двух стран была 14–ой по счёту. Переговоры будут продолжаться и далее. Китай опирается на парламентский закон, закрепивший за государством чёткую линию контроля в Гималаях.



В Дели считают, что отношения с Пекином могут быть восстановлены только после ухода китайцев на позиции, которые они занимали до столкновений. Поднебесная строит инфраструктуру и на пограничной территории с Бутаном. Она также является причиной споров. По разным оценкам экспертов, война между государствами в перспективе не возможна. Конфронтация может перерасти в военные столкновения, которые уже случались ранее.



Агрессивное поведение Китая сближает Индию с США. Дели особо не заинтересован в союзе с Вашингтоном, однако Пекин толкает его в объятия «Белого дома». Но слишком долго Индия не сможет балансировать между крупными центрами силы.

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