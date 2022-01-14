Порошенко готовятся арестовать прямо в аэропорту

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14 января 2022, 11:15

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко намерены встретить его по возвращении в страну прямо в аэропорту. Правоохранители хотят арестовать его прямо в воздушной гавани в день прилёта. Политик находился на отдыхе, а также встречался с европейскими политиками для обсуждения вопросов агрессии России.



Возвращение Порошенко в Незалежную может стать очень громким. Его сторонники считают уголовное дело заказным. В конце прошлого года сотрудники бюро расследований пытались вручить Порошенко повестку и пригласить его на допрос. Они обвиняют его в государственной измене.



Бывший президент записал видеообращение, в котором озвучил планы возвратиться на Украину и сделать громкие заявления в адрес власти. Также он попросил чиновников не пугать его арестом. Последние дни Порошенко пребывает в Брюсселе. В столице Евросоюза он хочет найти поддержку, которая должна связаться с Киевом. Ранее бывший президент Польши Квасьневский заявлял президенту Украины Зеленскому о недопустимости ареста Порошенко. В Европе к аресту Порошенко относятся настороженно. Главный антироссийский политик выгоден Брюсселю.





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