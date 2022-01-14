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Тунис отмечает годовщину революции новыми протестами

, 11:07

Тунис отмечает годовщину революции новыми протестами

Оппозиционные партии Туниса в годовщину революции призывают к новым протестам. В январе 2011 года в стране прошли массовые выступления, в результате которых с поста президента был смещён Зин аль-Абедин Бен Али. Тунис присоединился к Арабской весне.

Оппозиционеры заинтересованы в смене парламента и передаче законодательных функций непосредственно президенту. На улицы также выйдут общественные организации, профсоюзы. Они требуют от президента программу по перезагрузке парламента и укреплению института прав и свобод человека. Население недовольно введёнными в стране ограничениями для журналистов. Им запретили появляться на государственном телевидении и принимать участие в ток-шоу.

В состав оппозиции входят не только простые граждане, но и действующие работники юстиции. Чтобы снизить градус недовольства населения, власти решили очистить систему МВД от исламистов. Так, в отставку недавно были отправлены глава управления уголовных расследований, глава отдела безопасности на авиатранспорте, глава разведки и ряд других высокопоставленных чиновников. Несмотря на отставки офицеров, в среде правопорядка сохраняется напряжённость. В случае дальнейшего обострения полиция может перейти на сторону протестующих.

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