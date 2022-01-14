Глава Восточного комитета экономики ФРГ Хермес: отключение России от SWIFT создаст значительные проблемы для стран Запада

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14 января 2022, 07:56 Источник: WirtschaftsWoche

флаг Германии, фото: pixels.com

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что отключение России от системы SWIFT создаст значительные проблемы на рынке для западных стран.

«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке»,- пояснил чиновник.

Хермес отметил, что если Россию отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические санкции с Пекином. По его словам, в таком случае Запад «не получит никакого выигрыша». Чиновник уверен, что особый экономический урон понесут финансовые организации, работающие с РФ. Он уточнил, что зарубежные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, «а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов выразил мнение, что отключением России от SWIFT Запад «насолит» сам себе.

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