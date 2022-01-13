Немецкие СМИ упомянули об ошибках нового канцлера Шольца

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13 января 2022, 23:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Не успел новый канцлер Шольц прийти к власти, как его уже засыпают критикой. Конечно, сторонников у него очень много, но и тех, кто хотел бы изменений, тоже хватает. В газете Morninh Briefing уже окрестили период правления Шольца – «сложным становлением». А ведь прошёл всего только один месяц. Обычно СМИ стараются давать характеристику руководству того или иного лидера спустя, как минимум, 100 дней. Но в случае с Олафом Шольцем – история совсем иная. В статье от Morninh Briefing упомянули о трёх ошибках нового канцлера.

Первая касается обязательных прививок. Шольц стремится буквально к поголовной вакцинации всех немцев. Дату своей новой прививочной кампании он уже назвал – февраль- начало марта 2022 года. Обязательность прививок означает только. «Уклонисты» могут подвергнуться суровой дискриминации. Огромные штрафы, принижения, оскорбления и всеобщее осуждение. Всё это может ждать тех, кто не хочет вакцинироваться. Похоже ли на это на истинную демократию? По мнению аналитиков, всё ровным счётом наоборот. Очевидно, что программа Шольца приведёт к массовым протестам, которые Германии уж явно ни к чему. В ФРГ наблюдается немалое количество людей, не доверяющих ни вакцине, ни ВОЗ-пропаганде.

Второй ошибкой аналитики называют отношение Шольца к России. Ранее он показал себя, как убеждённый сторонник разрядки между РФ и Европой. Более того, господин Олаф Шольц заявлял, что не стремится к конфронтации, а наоборот – хочет поддерживать с Россией дружеские отношения. При этом, глава МИД Германии Бербок имеет другую точку зрения. По мнению Анналены Бербок, РФ занимается политикой милитаризма. Шольца винят в том, что он якобы не способен заниматься внешней дипломатией. В итоге, в ФРГ наблюдается своеобразный конфликт между теми, кто поддерживает давление на Россию, и теми, кто считает, что восточный сосед – довольно мирная и дружественная страна.

Третьей ошибкой канцлера является, по мнению экспертов, обесценивание денег. Обесценивание связано непосредственно с серьёзной инфляцией и вызванной ею рост цен на энергоносители. С января 2021 года резко выросли цены на газ (на 308%), затем на мазут (на 60%) и в конечном счёте на бензин (20%). Главным виновником инфляции Morninh Briefing называет новый налог на выбросы двуокиси углерода. Он был введён ещё в январе 2021 года при господстве Ангелы Меркель. Это было сделано для того, чтобы максимально снизить выбросы парниковых газов.

Одним словом, у нынешнего канцлера ФРГ полным-полно проблем, которые ему нужно незамедлительно решать. Политическая нестабильность, прогрессирующая пандемия, инфляция и раскол мнений – вот что такое Германия 2022 года. Но если с вопросами пандемии можно справиться, благодаря отказу от насильственных мер воздействия на населения, то с инфляцией придётся намного тяжелее. От решений Шольца будет зависеть судьба целой страны, и это явно не преувеличение.

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