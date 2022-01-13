Аргументы Недели В мире 13+

Генсек НАТО обсудил с премьером Британии ситуацию на Украине и продолжение диалога с Россией

, 22:40

Генсек НАТО обсудил с премьером Британии ситуацию на Украине и продолжение диалога с Россией
Йенс Столтенберг, фото: European Union/XinHua/ globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе, Украину и продолжение диалога с Россией в рамках Совета РФ-НАТО. Об этом он написал в четверг, 13 января, в Twitter.

«Обсудили с премьер-министром Джонсоном безопасность в Европе, ситуацию в и у границ Украины. В НАТО мы занимаем единую позицию, готовы защищать союзников и вновь встречаться в рамках Совета Россия-НАТО»,- поделился генсек.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «сложными» переговоры западных стран с Россией по гарантиям безопасности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США

Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможное введение новых антироссийских санкций, которые могут коснуться финансовых организаций. Накануне американские сенаторы представили законопроект об ограничениях против России из-за «агрессивных» действий против Украины.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

В мире

В мире

Общество