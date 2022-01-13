Генсек НАТО обсудил с премьером Британии ситуацию на Украине и продолжение диалога с Россией
13 января 2022, 22:40
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе, Украину и продолжение диалога с Россией в рамках Совета РФ-НАТО. Об этом он написал в четверг, 13 января, в Twitter.
«Обсудили с премьер-министром Джонсоном безопасность в Европе, ситуацию в и у границ Украины. В НАТО мы занимаем единую позицию, готовы защищать союзников и вновь встречаться в рамках Совета Россия-НАТО»,- поделился генсек.
Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «сложными» переговоры западных стран с Россией по гарантиям безопасности.
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