В ресторанах США меняют поваров на роботов

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13 января 2022, 20:58 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

В США с нехваткой персонала сталкиваются 81% традиционных заведений общественного питания и 75% предприятий фастфуда. Выходом из ситуации может стать применение роботов-поваров. Причем использование автономных механизмов в сфере общепита выходит дешевле и удобнее для владельцев заведений, чем услуги традиционной рабочей силы.



Ресторанная индустрия в США уже находит самые различные решения. Так, робот-салатница Sally от фирмы Chowbotics в течение короткого времени способна автоматически нарезать закуски из многочисленных ингредиентов. Кулинарные таланты робота-пиццерии Picnic могут порадовать любителей пиццы. Оснащенный искусственным интеллектом робот-бартендер Cecilia в течение 30 секунд готов смешать любой коктейль. А компания Richteh Robotics занимается производством роботизированных официантов.



Такие помощники обходятся недешево - до 20 тысяч долларов за штуку. Тем не менее спрос на них растет. Производитель заявляет, что каждую неделю подписывает договоры на пилотные программы для двух - четырех крупных сетей общепита.



В России тоже наблюдается рост интереса к рынку робототехники, однако массовым явлением автоматизация производственных процессов пока еще не стала.



«В стране около 200 компаний, которые занимаются промышленной робототехникой. Несмотря на пандемию, их штат растет в среднем на 20%»,- сообщила Алиса Конюховская, председатель правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники.



По ее словам, развитие индустрии в России ограничено двумя факторами. Во-первых, использование роботов стоит дорого в связи с невысоким уровнем оплаты труда. Заработная плата в России сейчас ниже, чем в Восточной Европе или Китае. Это удлиняет вдвое сроки окупаемости робототехнических решений при их внедрении в производственные процессы. Во-вторых, не хватает специалистов, способных разрабатывать, внедрять и обслуживать робототехнические комплексы. Отмечается, что в настоящее время уровень роботизации в России почти в 20 раз ниже, чем в среднем в мире.





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