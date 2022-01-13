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Китай запасается энергоресурсами на случай дестабилизации обстановки у их поставщиков

, 17:53

Китай запасается энергоресурсами на случай дестабилизации обстановки у их поставщиков

В Пекин по очереди приезжают главы внешнеполитических ведомств нефтедобывающих стран Залива и Турции. В Китае заинтересованы в стабильных поставках газа и нефти, так как сбои приводят к отключению электроэнергии и остановке производства.

Одним из крупных поставщиков ресурсов для КНР является Казахстан, обстановка в котором до сих пор остаётся неспокойной. Поэтому Китай пытается изменить топливную политику за счёт больших запасов нефти на будущее.

Средний Восток в этом отношении становится для Пекина стратегическим партнёром. Китай готов вкладывать в государства региона миллиарды долларов, чтобы получить доступ к новым месторождениям нефти, газа, металлов. Помимо топливного кризиса, Китай столкнулся с ростом внутреннего долга. Практически все провинции являются дотационными.

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