Эрдоган мечтает создать турецкий ОДКБ

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13 января 2022, 16:25

События в Казахстане показали, насколько выгодно иметь миротворческие силы. Россия за короткое время помогла навести порядок в соседнем государстве, чем вызвала в мире как восхищение, так и опасения. В военных кругах Турции зародилась мысль о создании подобных миротворческих сил из солдат тюркских государств.



Турецкий контр-адмирал в отставке Джихат Яйджы считает, что истинные цели отправки войск ОДКБ в Казахстан заключаются не в зачистке территории от террористов. Москва при помощи военной операции закрепилась в регионе и вытеснила из него остальных игроков.



Анкаре в таких условиях хочется создать армию Турана, в которую объединить государства Центральной Азии. В то же время миротворческие войска важны и для самой Турции, которая несколько лет назад также пострадала от нападения экстремистских группировок, заявил военный.



Высшие эшелоны власти по всему миру переоценивают роль военных блоков. Однако у Турции нет таких финансовых и военных возможностей, как у России. Анкара пребывает в глубоком социальном и экономическом кризисе. Турки не поддержат чиновников в вопросе выделения средств на создание миротворческих войск, подобных ОДКБ. К тому же страны Центральной Азии больше тяготят и зависят от России, а не от Турции.





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