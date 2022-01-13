Эхо казахстанских протестов докатилось до Грузии

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13 января 2022, 16:14

Оппозиционная партия «Национальное движение» намерена продолжить борьбу с правящей «Грузинской мечтой». Сторонники Саакашвили добиваются смены власти в стране любым способом, в том числе посредством дестабилизации обстановки.



События в Казахстане откликнулись в Грузии повышением цен на газ и проезд в общественном транспорте. Представитель «Национального движения» Леван Хабеишвили заявил, что грузины готовятся к народным выступлениям. Акции протеста будут в каждом районе. Политик назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пленником русских. Если бы он был на воле, то смог бы обеспечить приток инвестиций в Грузию.



Силы оппозиции разобщены и не имеют конкретного плана действий. По словам матери главного грузинского арестанта Гиули Аласания, у её сына серьёзные проблемы со здоровьем. Ему нужны лекарства и медицинская помощь как пациенту и перевыборы в парламент - как политику.





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