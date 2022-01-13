Политолог Алексей Кочетков: Казахстан ждет судьба «развалившейся» Киргизии

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13 января 2022, 11:02

Mиротворцы ОДКБ в Казахстане, фото: МOD Russia, globallookpress.com

Политолог Алексей Кочетков прокомментировал ситуацию в Казахстане после массовых протестов. Власти Казахстана сообщают, что в регионах ситуация стабилизирована. Новый глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, что правоохранительные органы взяли под контроль все административные здания в стране.

Писатель и координатор международной гражданской инициативы «Русский союз» Алексей Кочетков полагает, что в Казахстане противостояния закончатся нескоро.

Политолог в эфире Общественной службы новостей заявил, что Казахстан ждет судьба «развалившейся» Киргизии. По мнению Кочеткова, "казахское общество слишком заигралось в интеграцию с западными корпорациями, и чем глубже интеграция, тем больнее потом последствия, и сейчас Казахстану больнее всего". "Киргизия – это другой разговор, там на самом деле перевороты и все эти истории с цветными революциями раз в три года происходят, их колбасит с начала нулевых, там и разваливать уже нечего",- комментирует эксперт.

Как отметил Кочетков, Казахстан движется в эту сторону, потому что для казахстанских элит это просто так не закончится. Политолог выразил свою точку зрения: "Поскольку в Казахстане в дело вступили крупные державы, здесь уже начинается столкновение интересов слишком серьезных игроков, чтобы казахстанские баи могли бы спать спокойно".

Миротворческие силы ОДКБ начали передачу охраняемых на территории Казахстана объектов местным правоохранительным органам.

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