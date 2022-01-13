В Британии неонациста приговорили к «чтению Шекспира»

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13 января 2022, 11:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

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Наказания за преступления бывают разные. Но в европейской демократической системе их нередко смягчают до предела. Например, недавно в Великобритании студент по имени Бен Джон, сочувствующий неонацистам был приговорён к наказанию в виде… чтения классической литературы. Судья предупредил его, что тот должен прочитать и в буквальном смысле вызубрить несколько книг. В их список вошли пьесы Джейн Остин, Томаса Харди, Чарльза Диккенса и легендарного Уильяма Шекспира. Джон должен будет сдавать экзамены по всей прочитанной литературе. Каждые четыре месяца он будет обязан приходить в суд как раз для проверки усвоенных материалов.

Впрочем, несколько лет назад нечто подобное произошло и в американской Вирджинии. Там прокурор в одном небольшом городке уговорила судью приговорить 5 пойманных хулиганов-расистов к чтению книг. Эти люди занимались тем, что пропагандировали расистскую идеологию и активно разрисовывали стены экстремистскими граффити. Прокурор составила список из 35 произведений, в которых главные герои страдают из-за цвета кожи. Туда вошёл роман «Убить пересмешника» от Харпера Ли. Представитель власти предложила подросткам выбрать 12 из них и написать по каждому эссе. Юным расистам также пришлось посетить музей Холокоста, в котором они столкнулись с подтверждениями жестоких преступлений нацизма.

В России такая практика пока что не применяется. Но член Ассоциации юристов России, Александр Обрывко, полагает, что подобные методы нужно ввести и в нашей стране. Он считает, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении суду полномочий, по которым тот мог бы возлагать обязательства по чтению классики с экзаменами на правонарушителей. По его мнению, это были бы отличные методы воспитательного правосудия.

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