Украина получит ещё один статус вне членства в НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

13 января 2022, 10:31

Конгресс США рассматривает вопрос о присвоении Украине нового статуса. В состав НАТО Незалежная войдёт ещё не скоро, а чтобы успокоить горячие сердца украинских политиков, Вашингтон пошёл на ухищрения.



Украина в скором времени может получить статус «НАТО плюс». В Республиканской партии считают, что такое членство позволит Украине проще получать оружие из США в случае угрозы со стороны других стран. В ближайшее время Киев получит от США 200 миллионов долларов на покупку оружия.



На фоне проведения учений российской армии близ украинской границы, в администрации Байдена готовы оказать Украине дополнительную помощь. Хотя летом прошлого года Украина её уже получала. Два года назад стране присвоен статус расширенного партнёра НАТО. Это даёт право оперативного обмена информацией со странами НАТО.



Войти в состав военного блока Украине крайне сложно. Для этого необходимы качественные полномасштабные реформы, к которым государство не готово. Погрязнув в коррупции, Украина не всегда может отчитаться о трате средств, выделяемых международными финансовыми организациями. Значительная доля кредитов попросту разворовывается высшими должностными лицами армии и правительства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости