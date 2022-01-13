Кандидат в президенты Южной Кореи Хо Ён Гёна заявил о своих планах арендовать у России Дальний Восток

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13 января 2022, 08:38 Источник: ТАСС

Камчатка, фото: pixabay.com

Кандидат в президенты Южной Кореи Хо Ён Гён рассказал о планах арендовать у России территорию на Дальнем Востоке. Политик, возглавляющий южнокорейскую Партию революционных дивидендов, в случае прихода к власти, собирается предложить России взять у нее в долгосрочную аренду часть дальневосточных территорий.

В беседе с корреспондентом ТАСС Хо Ён Гён пояснил, что имеет в виду Сахалин, Амур, Хабаровск, Магадан, Камчатку и Чукотку, где "проживает много корейцев".

Кандидат в президенты Республики Корея объяснил, что эти районы Сеулу необходимо арендовать у России, создав пояс экономического развития по направлению Пусан - Владивосток.

Хо Ён Гён раскрыл, что в этих регионах, которые по своей площади многократно превышают территорию Южной Кореи, "можно будет производить сельскохозяйственную продукцию, сою и пшеницу". По его мнению, это "будет выгодно обеим странам и укрепит отношения между Москвой и Сеулом".

Он заявил о возможности возведения там АЭС для поставок электроэнергии на Корейский полуостров. Хо Ён Гён заключил: "Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества". Он убеждён, что Корея сможет развить регион, он станет жизненно важным.

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