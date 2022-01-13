Депутат Рады Гончаренко заявил о «спецоперации» Порошенко против Зеленского

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13 января 2022, 07:59 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, офис президента Украины

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что возвращение из-за границы на родину бывшего украинского президента Петра Порошенко станет "спецоперацией" против действующего главы государства Владимира Зеленского.

Гончаренко в сообщении в своем Telegram-канале назвал приезд Порошенко в Киев "пинком ленивому актеру". Парламентарий отметил, что действующий президент Украины сейчас отдыхает, не занимается политикой и не реагирует на события в мире.

По мнению депутата Рады, это изменится после возвращения Порошенко, "Зеленский наконец проснется". "Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента". Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем", — пишет нардеп.

Как отметил Гончаренко, "Зеленский долго готовился к приезду Порошенко, взяв два отпуска", и теперь при возвращении бывшего президента действующему главе государства придется вернуться к управлению государством.

Порошенко улетел из Киева 17 декабря прошлого года, он отправился в запланированное ранее дипломатическое турне в Турцию и Польшу. Он пообещал вернуться из Польши на Украину 17 января.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины ранее сообщила о намерении попросить суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога порядка 37 млн. долларов.

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