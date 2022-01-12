Президент США Байден утвердил программу обязательной вакцинации госслужащих ​

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12 января 2022, 23:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

Президент Джо Байден утвердил новую стратегию борьбы с коронавирусом, и по мнению некоторых аналитиков, она не очень демократичная.

Стратегия предполагает безоговорочную вакцинацию госслужащих. Проще говоря, тот, кто будет отказываться от прививки, фактически превратится в «персону нон грата». Требования к наличию прививок ужесточат. Тех, кто откажется от вакцины, надлежит увольнять. Одними ПЦР-тестами в структурах власти теперь не отделаются. Точно такие же требования предъявят и к подрядчикам федерального правительства. Очевидно, что США в ближайшее время ждут неспокойные времена.

Байден отказывается от любой критики в адрес его президентства и правящей партии. «Это не вопрос свободы или личного выбора, - заявляет он. - Речь идёт о защите окружающих и себя». Остальным работникам государственного или частного сектора в США оставят альтернативу в виде ПЦР-тестов, но и это вероятно ненадолго. При этом, согласно новым правилам, справки работодателю придётся сдавать не менее раза в неделю, и вовсе не за государственные деньги, а за собственные. Между тем, пандемия в Штатах стремительно усиливается, а «омикрон» штамм распространяется куда быстрее, чем его индийский «собрат». И чем сложнее будет положение с коронавирусом, тем сильнее будут «нажимать» на вакцинацию населения.

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