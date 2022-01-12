Президент Казахстана: организованный вывод миротворцев ОДКБ из страны начнется 13 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в республике имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. В стране с 5 января начались массовые протесты из-за роста цен на сниженный газ.
Токаев назвал миссию миротворцев в Казахстане «очень успешной». По его словам, организованный вывод военных по согласованию с лидерами стран - членов ОДКБ начнется 13 января.
«Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней»,- добавил президент.
Ранее мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев доложилпрезиденту Казахстана об активном восстановлении всех сфер жизнедеятельности города после массовых беспорядков.
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