Президент Казахстана: организованный вывод миротворцев ОДКБ из страны начнется 13 января

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12 января 2022, 16:17 Источник: РИА Новости

Касым-Жомарт Токаев, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в республике имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. В стране с 5 января начались массовые протесты из-за роста цен на сниженный газ.

Токаев назвал миссию миротворцев в Казахстане «очень успешной». По его словам, организованный вывод военных по согласованию с лидерами стран - членов ОДКБ начнется 13 января.

«Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней»,- добавил президент.

Ранее мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев доложил президенту Казахстана об активном восстановлении всех сфер жизнедеятельности города после массовых беспорядков.

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